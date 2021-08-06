3,5 года условного срока получил экс-глава нижегородского Госохотнадзора

3,5 года усоловно получил бывший руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области за превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Суд признал доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел, достаточными для вынесения приговора. Итак, установлено, что с июня по октябрь прошлого года подсудимый, будучи руководителем комитета, многократно получал взятки от ИП в размере 55-100 тысяч рублей. В обмен на эти деньги он предоставлял им информацию об участниках аукциона на право заключения соглашения в отношении охотничьих угодий Ветлужского муниципального района. Эти данные являются коммерческой тайной, раскрытие которой ограничивало конкуренцию и предоставляло преимущество взяткодателям.

Более того, в декабре 2020 года бывший руководитель Госохотнадзора превысил свои должностные полномочия: он знал об административных правонарушениях определённого человека, но устно приказал подчинённым не составлять протокол, а также уничтожить доказательства вины.

В том же декабре 2020-го подсудимый незаконно потребовал и получил премиальное вознаграждение на сумму 20 тысяч рублей, предназначенное его подчинённому.

Обвиняемый признал свою вину в полном объёме в ходе предварительного расследования.

За совершённые деяния суд вынес взяточнику 3,5 года лишения свободы условно.

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