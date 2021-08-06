Опасных вредителей нашли в рисе нижегородского производства. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Как отметили в ведомстве, оценку качества зерна, продуктов его переработки и семеноводства проводили в лаборатории ФГБУ в рамках выполнения платных услуг. Исследования выявили несоответствие нижегородского риса требованиям безопасности по показанию заражённости вредителями. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" заражённость насекомыми и клещами не допускается. В данном случае, в пробе риса обнаружили живые экземпляры рисового долгоносика.

Эти вредители могут нанести огромный вред здоровью человека. Заражённость зерна и продуктов его переработки рисовым долгоносиком следует строго контролировать – подчеркнули в ФГБУ.

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