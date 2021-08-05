Пропавшего 8-летнего мальчика нашли живым в Канавинском районе Нижнего Новгорода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поступило радостное известие, что пропавшего сегодня в Канавинском районе Нижнего Новгорода 8-летнего Сашу Седова нашли живым. Мальчика потеряли около шести часов вечера. Информацией о поисках поделились в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, родители Саши обратились в полицию в 17:40. Полицейские организовали розыск незамедлительно. Напуганные родители объяснили пропажу мальчика следующим образом: Саша ушёл на прогулку во дворе своего дома в одиночку в 13:00. Мобильного телефона при мальчике на тот момент не было. Также отмечено, что назвать адрес своего проживания прохожим он бы не смог ввиду особенностей своего здоровья.

Полицейские нашли ребёнка во дворе жилого дома на улице Путейская, недалеко от дома самого мальчика, спустя час после поступления заявления родителей Саши.

Оказалось, что он просто гулял. К счастью, его жизни и здоровью ничто не угрожало. Инспекторы передали Сашу родителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!