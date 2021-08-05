Нижегородцы недовольны отреставрированной статуей у театра "Комедiя"

Жители города раскритиковали отреставрированную статую музы Талии у нижегородского театра "Комедiя". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Facebook координатора Нижегородского Института урбанистики, архитектора Зои Рюриковой, где та опубликовала сравнение монументов "до/после".
Зоя Рюрикова напомнила, что театр комедии в Нижнем Новгороде является лауреатом государственной премии 2001 года за архитектурное решение. Но к обновлённым статуе с колонной у архитектора появились претензии:
– Я понимаю всю сложность ремонтов за государевы деньги и не люблю поисков виноватых в сети, но так быть не должно. Делаю эту публикацию в надежде повлиять на процесс восстановления первоначального архитектурного облика объекта, – заявила Зоя Рюрикова.
Другие нижегородцы поддержали недовольство: "Что за фаллические символы?", "Это не комедия, это цирк" и другие комментарии можно встретить в сети.
Однако житель города Николай Ткаченко заметил, что подрядчик, согласно договору, производил ремонт входной группы, а не реставрацию.
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