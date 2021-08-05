Сухогруз "Александр Иванов" спустили на воду на "Окской судоверфи" в Навашине Нижегородской области
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Очередной сухогруз RSD59 "Александр Иванов" спустили на воду на "Окской судоверфи" в Навашине Нижегородской области. Как отметили в областном правительстве, предприятие наращивает скорость и повышает качество производства судов посредством инструментов бережливого производства по нацпроекту "Производительность труда".
– Чтобы быть успешными в условиях конкуренции, предприятиям необходимо постоянно увеличивать объёмы производства и искать внутренние резервы, не привлекая дополнительных вложений, – заявил губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. – Все больше компаний из различных сфер становятся участниками нацпроекта "Производительность труда" и получают комплексную поддержку. В частности, все крупные судостроительные предприятия Нижегородской области уже внедряют у себя инструменты, которые предоставляет нацпроект.
Глава региона также привёл примеры таких предприятий: на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева производство судов "Валдай 45р" возросло с четырёх до шести в год благодаря бережливым технологиям; на 20% планируется увеличить выпуск сухогрузов на "Окской судоверфи".
– В Нижегородской области 153 компании уже стали участниками нацпроекта "Производительность труда". По этому показателю регион перевыполнил план на 56% и занимает первое место в стране, – заключил Глеб Никитин.
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