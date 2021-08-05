ООО "Энергоконсалт" благоустроит территорию у Нижегородской Соборной мечети
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Подрядчик для благоустройства территории у Нижегородской Соборной мечети (станция канатной дороги "Нижегородская") был определён 4 августа – им стало ООО "Энергоконсалт". Общая стоимость контракта составила 35 миллионов рублей – средства на работы выделят из внебюджетных средств. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве.
Работы должны будут завершиться к 31 октября 2021 года. Заказчик благоустройства – АНО "Центр 800".
Подрядчик обязан выполнить мощение с элементами плитки, обустроить детскую зону, навес на площадке ТКО, установить уличное освещение, а также скамейки, урны и прочее. На обновлённом участке должны появиться информационный стенд, уличная кухня с навесом, декоративное ограждение, некапитальный павильон. Особая часть работ – озеленение. Цветники, кустарники и газон займут 1,4 тысячи квадратных метров.
Благоустройство пройдёт в рамках программы "Среда 800", а его концепцию разработали в Институте развития городской среды Нижегородской области.
– Территория гармонично встраивается в обновляемое окружение, а площадь вокруг мечети получает гибкое зонирование, – пояснили в Институте.
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