Ожоги 20% тела 2 степени получил мужчина при пожаре в Сормове ночью 5 августа

Мужчина 1974 года рождения получил ожоги 20% тела 2 степени при пожаре в жилом доме Сормовского района Нижнего Новгорода прошедшей ночью, 5 августа. Информацией о случившемся поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 01:33. Выяснилось, что горел двухэтажный дом по улице Дубравная. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали к месту.

На момент их прибытия горело имущество на втором этаже жилого дома, а также чердак. Общая площадь повреждений составила 165 квадратных метров.

Пострадавший оказался хозяином сгоревшей квартиры. С полученными ожогами его госпитализировали в ПИМУ.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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