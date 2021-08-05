Молочный комплекс за 400 млн рублей построили в Ардатовском районе. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Крупный молочный комплекс на 1328 голов построили в Ардатовском районе Нижегородской области. На реализацию проекта было направлено 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Ввести комплекс в эксплуатацию мы планируем в ближайшее время. 512 голов молочных коров уже закупили, ждем их поступления в хозяйство, остальное поголовье животных переведем из старой фермы. Ввод объекта позволит нам увеличить производство молока с 12 тонн до 30 тонн в сутки. С открытием нового комплекса дополнительно будет создано 10 рабочих мест, - рассказал руководитель ООО «Дивеевское» Сергей Анохин.

По словам губернатора Глеба Никитина, в 2021 году в Нижегородской области будет построено 18 новых молочных ферм и модернизировано еще четыре. Общая мощность их превышает 7,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Строительство семи ферм и реконструкция двух уже завершены.

- Рассчитываем, что ввод в эксплуатацию объектов положительно скажется на производстве молока в целом по региону, - подчеркнул Глеб Никитин.