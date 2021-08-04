Два подъезда отремонтировали в Нижнем Новгороде после вмешательства ГЖИ

Домоуправляющая компания Советского района отремонтировала два подъезда. Дом находится по адресу улица Ижорская д.36. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С жалобой в ГЖИ обратилась председатель совета многоквартирного дома, она сообщила жильцы беспокоились о состоянии двух подъездов: со стен отслоилась краска и побелка, обнаружились выбоины и сколы. Особое внимание они уделили состоянию стен в подъезде – они оценивались как неудовлетворительные.

Специалисты ГЖИ провели проверку, а после отремонтировали и частично заменили деревянные обрамления перил в подъездах, выровняли полы, обновили почтовые ящики, покрасили стены и нанесли трафаретную нумерацию этажей.

- Мы очень рады ремонту. И цвет стен выбран удачно, и покраска качественная, и перила теперь новые», - отметила председатель совета многоквартирного дома Татьяна Генералова.

Напомним, нижегородцы могут подать обращение в ГЖИ любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ

- по телефону горячей линии

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию

- на электронную почту Госжилинспекции

- через интернет-приемную.