Более 7,5 тысяч семей оформили льготную ипотеку в Нижнем Новгороде

Более 7,5 тысяч нижегородских семей оформили льготную ипотеку с апреля 2020 года по 1 июля 2021 года. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на Аналитический центр ДОМ.РФ.

Так, банки выдали 7687 ипотечных кредитов, общая сумма полученных средств которых составила 20,9 млрд рублей. Только за первый месяц лета в 2021 года нижегородцы взяли около 1 тысячи кредитов на 3 млрд рублей. Жители Нижегородской области в среднем берут льготную ипотек на сумму 2,7 млн рублей.

По мнению экспертов рынка, кредитование с господдержкой поддержало строительную отрасль в период пандемии и помогло не допустить падения спроса на жилье.

Напомним, что Нижний Новгород стал лидером России по доступности жилья в ипотеку среди крупнейших городов страны.

По результатам исследования, в рейтинге по стране лидируют Нижний Новгород, Пермь и Омск. Для определения лидерства эксперты рассчитали индекс доступности жилья на основе данных о среднем доходе, которые указывают при оформлении ипотеки, переплаты по процентам за 15 лет и средней стоимости однокомнатных квартир площадью 35 "квадратов" в новостройках. Также учитывалось, какое число среднемесячных доходов потребуется жителю того или иного города (с учётом дополнительных поступлений, которые декларируются), чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос 15%, и какую долю от этого дохода будут составлять ежемесячные выплаты по кредиту по ставке 6,1% годовых. Чем меньше баллов получил город, тем быстрее выкупается приобретённое в ипотеку жильё – таков был конечный критерий.