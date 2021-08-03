Группа подпольных банкиров предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

Расследование уголовного дела против деятельности группы из десяти подпольных банкиров завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Так, двое мужчин 36 и 37 лет организовали подпольную банковскую деятельность на территории областного центра. Для осуществления своего плана злоумышленники арендовали офисные помещения и привлекли к своему делу еще 8 человек из своих знакомых и родственников. Они занимались обналичиванием крупных денежных сумм без лицензии путем получения от своих клиентов в качестве вознаграждения за незаконные услуги определенный процент с каждой такой сделки.

Как предполагает следствие, нелегальный банковский бизнес работал с января 2017 года в Московском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

Таким образом, бизнес существовал до сентября 2020 года, после их задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду. Теперь каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей.

В ходе расследования было установлено, что совокупный доход от незаконного бизнеса составил более 40 млн рублей.

Напомним, что 10 июля стало известно, что суд наконец вынес приговор Юрию Кондратьеву, мучившему соседей конским ржанием на протяжении двух лет.

По статье "истязание двух и более лиц" мужчина получил 3,5 года лишения свободы условно. Отдельно стоит отметить, что определение наказания в случае Юрия Кондратьева, – это первый в России прецедент вынесения реального приговора за подобного рода действия. Обычно за нарушение соседского спокойствия россияне получают денежный штраф.