Авиационные гонки «Формула-1» впервые пройдут в Нижнем Новгороде

Кубок В.П. Чкалова по авиационным гонкам «Формула – 1» в поршневом и реактивном классах самолетов впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, посмотреть на гонки можно будет с 12 по 15 августа в Нижнем Новгороде над акваторией Волги в районе Стрелки. Они пройдут в два этапа: 13 августа - квалификация, по итогам которой будут выбраны финалисты, а 14 августа - финал.

12 профессиональных пилотов страны пролетят по трассе 4 км на высоте около 20 метров, при этом они выполнят маневрирование с элементами фигур сложного и высшего пилотажа. На гонках можно будет увидеть такие фигуры, как полупетля и боевой разворот.

Помимо всего прочего, всех зрителей ждет насыщенная шоу-программа. Выступят пилотажные группы «Стрижи» и «Реакторы», продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29 и Л-29 летчики. Приятным бонусом станет высший пилотаж на самолете Як-55 от уникального и самого опытного пилота «Русских авиационных гонок» Владимира Николаева.

Ознакомиться с точным расписанием можно будет позднее в социальных сетях «Русских Авиационных гонок»:

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