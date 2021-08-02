Российские туроператоры отметили высокий турпотенциал Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Представители различных российских туристический компаний отметили высокий потенциал Нижнего Новгорода как места притяжения туристов. Об этом заявили в городском департаменте развития предпринимательства.

Последние три дня (с 29 июля по 1 августа) проходил рекламно-информационный тур для российских туроператоров из разных регионов, приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода. Город посетили гости из Самары, Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Твери, Вологды, Тулы и других городов РФ. Их встретил мэр Нижнего Юрий Шалабаев и рассказал о подготовке города к юбилею.

– В целом, мы получили довольно позитивные отзывы. Наши коллеги своими глазами увидели, как город преображается перед юбилеем и вдохновились происходящими изменениями, – заверил директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин. – Гости отметили высокий туристический потенциал города и его удивительную красоту.

Профессионалы в сфере туризма не только поделились впечатлениями от всевозможных прогулок по Нижнему Новгороду, кухни и развлечений, но и дали рекомендации по части улучшения качества сервиса и инфраструктуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!