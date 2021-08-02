Подрядчик не устранил многочисленные нарушения при ликвидации "Белого моря" и "Игумново" в Дзержинске

Свалки отходов "Игумново" и "Белое море" под Дзержинском не ликвидировали. ФОТО: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия опровергло ликвидацию полигона твёрдых бытовых отходов "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" под Дзержинском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ООО "ГЭС-Экотехнологии" – подрядчик, которому надлежало ликвидировать отходы, – ранее отчитался о завершении работ и даже о своевременном исполнении контрактов. Но прошедшая проверка показала, что объекты накопленного экологического ущерба не были ликвидированы в необходимой мере.

– Работы были проведены не в полном объёме, с многочисленными отклонениями от проекта и несоблюдением норм требований природоохранного законодательства. В итоговом акте по полигону "Игумново" было зафиксировано 23 нарушения, – заявили в Росприроднадзоре.

К примеру, на локальных очистных сооружениях не было необходимой испарительной установки. Осмотр канализационных колодцев для сбора фильтрата показал, что его не передавали на очистные сооружения. Вместо минерального грунта – песок, толщина растительного грунта меньше проектного. А также множество других несоответствий.

Более того, оказывать фактическое пагубное воздействие на окружающую среду продолжает шламонакопитель "Белое море".

Подрядчику выдали новое предписание об устранении нарушений. Росприроднадзор продолжает контролировать этот вопрос. А также в адрес губернатора Нижегородской области направлено письмо, где изложена текущая ситуация с "Игумново" и "Белым морем", поскольку ранее именно правительство региона принимало работы подрядчика и исключило обе свалки из реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду.

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