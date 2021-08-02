60 млн рублей на дорогу к ЖК "Анкудиновский парк" получила Нижегородская область

60 миллионов рублей выделены дополнительно на строительство дороги между улицей Академика Сахарова и ЖК "Анкудиновский парк" из резервного фонда правительства России. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на НРО партии "Единая Россия".

Комиссия Федерального собрания приняла решение о переводе средств на субсидии по программам жилищного строительства в Нижегородской области на заседании 30 июля.

На качество существующей дороги многократно жаловались местные жители. Из ЖК "Анкудиновский парк" они вынуждены добираться по местным проездам до центра города.

– Считаем необходимым ускорить строительство дороги также и с учётом того, что южные территории Нижнего Новгорода сегодня рассматриваются как наиболее перспективные для комплексного развития города, – сказал сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

А по словам губернатора Нижегородского региона Глеба Никитина, проект двухполосной дороги протяжённостью 2,58 километра оценили эксперты. Общая стоимость её создания составляет 420 миллионов рублей.

– Дополнительные средства позволят ускорить работы, – заверил руководитель областного правительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!