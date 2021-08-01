Эксперты обсудят оздоровление "Волги" по нацпроекту в Нижнем Новгороде 6 августа

Дискуссия "ЭкоВолга" состоится в Нижнем Новгороде 6 августа, в ходе которой эксперты обсудят экологические проблемы реки Волга и реализацию программ "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов" по нацпроекту "Экология" в Поволжье. Организатор мероприятия – Российское экологическое общество. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Участвовать в дискуссии будут: депутат Госдумы РФ, член регионального политсовета Астраханского регионального отделения партии "Единая Россия", региональный координатор партийного проекта "Чистая страна" Александр Клыканов, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина и другие. Модераторами дискуссии станут председатель Российского экологического общества, сопредседатель экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов и директор БЭФ "Цивилизация", тележурналист Светлана Васильева.

Дискуссия пройдёт с 11:00 до 15:00 6 августа в гранд-отеле "Ока" на проспекте Гагарина.

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