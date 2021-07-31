Новую поликлинику построят в Новинках

Новую поликлинику построят в поселке Новинки Нижнего Новгорода. Заявку на предоставление участка для строительства объекта одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену, а в сумме на проект выделят 375 млн рублей. Проектно-сметную документацию по объекту разработают до конца года.

- Новинки и Ольгино относятся к основным направлениям развития жилищного строительства. Там есть объективная потребность в дополнительном медицинском учреждении. Нам важно снизить загрузку поликлиники №1 и сделать так, чтобы медицина на новых территориях города стала качественной и доступной, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил еще шесть заявок нареализацию инвестиционных проектов. В рамках реализации этих инвестпроектов в Нижегородской области планируется создать 316 новых рабочих мест.

Так, на заседании одобрили заявки на предоставление участка в поселке Доскино для строительства многофункционального производственно-распределительного плодоовощного комплекса, в городе Бор – для строительства производственно-строительного комплекса по изготовлению опор ЛЭП, а также участков в Арзамасе для строительства производства крепежных материалов и спортивного клуба