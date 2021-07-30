Нижегородской журналистке Наталье Резонтовой отказали в регистрации на выборы в Госдуму

Нижегородский избирком отказался регистрировать журналистку Наталью Резонтову в качестве кандидата на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Яблоко».

Причиной, по которой было вынесено отрицательное решение, стала информация от Минюста и ГУ МВД о том, что Резонтова якобы имеет отношение к экстремистским организациям и потому не может участвовать в выборах.

- Факты, доказывающие связь, ни Минюст, ни МВД не привели. Сейчас Наталья ожидает решение, в котором рассчитывает, что будет представлена вся мотивация отказа, - сообщили в штабе Резонтовой.

Сама журналистка не согласна с этим решением и говорит, что будет продолжать работу по намеченному курсу.

- Отказ в регистрации не повлияет на политическую работу Яблока и мою личную. Мы набираем и делаем ставку на активное участие нижегородцев в наблюдении за выборами, имея все основания подозревать высочайший административный ресурс, - прокомментировала она.