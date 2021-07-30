«АльфаСтрахование» при поддержке Билайн запустила услугу страхования домашних животных «Зоополис Лайт»

Новый продукт «Зоополис Лайт» для владельцев домашних кошек или собак покроет расходы в случае физических травм питомца, впервые выявленных болезней, укуса клеща, а также ущерб, если из-за питомца пострадают другие люди или имущество.

Полис доступен к оформлению в приложении Petset (12+) в разделе «Здоровье» и начинает действовать на 16-й день после покупки.

Petset (12+) создано для владельцев кошек и собак. С его помощью можно узнать больше о повадках и воспитании питомцев, о том, как улучшить их здоровье и питание, пройти авторские курсы инструктора со стажем более 40 лет, а также проконсультироваться с ветеринарами и кинологами.

Чтобы оформить страховой полис «Зоополис Лайт» в Petset (12+), достаточно зайти в раздел «Здоровье», выбрать пакет услуг и заполнить необходимые данные о владельце и его питомце. После оформления полис хранится в приложении, его также можно отправить себе на почту или скачать на телефон.

При возникновении страхового события, «АльфаСтрахование» покроет расходы на инъекции, перевязки, включая препараты, выдаваемые и применяемые на приеме в ветеринарном учреждении.

Кроме того, в программу включены онлайн-консультации с ветеринарной службой 24/7. Владелец питомца в любое время с первого дня покупки полиса может получить квалифицированный ответ на вопросы, касающиеся здоровья и содержания питомца, второе мнение ветеринара по установленному в клинике диагнозу, помощь узкопрофильных специалистов, а также проконсультироваться по провозу животных и правам владельца.

Полис на год доступен для абонентов всех операторов связи в России, его можно оплатить банковской картой.

Программа доступна для владельцев кошек или собак в возрасте от трех месяцев до восьми лет включительно.

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

«Совместно с «АльфаСтрахование», мы продолжаем расширять линейку страховых продуктов, чтобы улучшить жизнь наших клиентов и их близких. Оформив «Зоополис Лайт», владельцы кошек и собак могут быть уверены в том, что получат любую ветеринарную помощь в тот момент, когда это наиболее необходимо. А приложение Petset (12+) расскажет, как ещё можно ухаживать за своим питомцем, чем лучше его кормить, и поможет подобрать правильную тренировку и обсудить её с профессиональным кинологом».

Евгения Смирнова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование»:

«С домашними животными всегда связаны повышенные риски. В летний сезон хозяева часто берут своих питомцев за город, где их подстерегают опасности. Риск обращения за медицинской помощью возрастает, а значит, у владельцев питомцев могут появиться непредвиденные расходы. Страховая защита позволит получить компенсацию этих расходов, а также дополнительно защитит от неприятностей в том случае, если вдруг из-за животного пострадают посторонние люди или их имущество».