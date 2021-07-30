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Новости компаний30 июля 2021 12:05

«АльфаСтрахование» при поддержке Билайн запустила услугу страхования домашних животных «Зоополис Лайт»

В программу включены онлайн-консультации с ветеринарной службой 24/7
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«АльфаСтрахование» при поддержке Билайн запустила услугу страхования домашних животных «Зоополис Лайт»

«АльфаСтрахование» при поддержке Билайн запустила услугу страхования домашних животных «Зоополис Лайт»

Новый продукт «Зоополис Лайт» для владельцев домашних кошек или собак покроет расходы в случае физических травм питомца, впервые выявленных болезней, укуса клеща, а также ущерб, если из-за питомца пострадают другие люди или имущество.

Полис доступен к оформлению в приложении Petset (12+) в разделе «Здоровье» и начинает действовать на 16-й день после покупки.

Petset (12+) создано для владельцев кошек и собак. С его помощью можно узнать больше о повадках и воспитании питомцев, о том, как улучшить их здоровье и питание, пройти авторские курсы инструктора со стажем более 40 лет, а также проконсультироваться с ветеринарами и кинологами.

Чтобы оформить страховой полис «Зоополис Лайт» в Petset (12+), достаточно зайти в раздел «Здоровье», выбрать пакет услуг и заполнить необходимые данные о владельце и его питомце. После оформления полис хранится в приложении, его также можно отправить себе на почту или скачать на телефон.

При возникновении страхового события, «АльфаСтрахование» покроет расходы на инъекции, перевязки, включая препараты, выдаваемые и применяемые на приеме в ветеринарном учреждении.

Кроме того, в программу включены онлайн-консультации с ветеринарной службой 24/7. Владелец питомца в любое время с первого дня покупки полиса может получить квалифицированный ответ на вопросы, касающиеся здоровья и содержания питомца, второе мнение ветеринара по установленному в клинике диагнозу, помощь узкопрофильных специалистов, а также проконсультироваться по провозу животных и правам владельца.

Полис на год доступен для абонентов всех операторов связи в России, его можно оплатить банковской картой.

Программа доступна для владельцев кошек или собак в возрасте от трех месяцев до восьми лет включительно.

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом»:

«Совместно с «АльфаСтрахование», мы продолжаем расширять линейку страховых продуктов, чтобы улучшить жизнь наших клиентов и их близких. Оформив «Зоополис Лайт», владельцы кошек и собак могут быть уверены в том, что получат любую ветеринарную помощь в тот момент, когда это наиболее необходимо. А приложение Petset (12+) расскажет, как ещё можно ухаживать за своим питомцем, чем лучше его кормить, и поможет подобрать правильную тренировку и обсудить её с профессиональным кинологом».

Евгения Смирнова, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование»:

«С домашними животными всегда связаны повышенные риски. В летний сезон хозяева часто берут своих питомцев за город, где их подстерегают опасности. Риск обращения за медицинской помощью возрастает, а значит, у владельцев питомцев могут появиться непредвиденные расходы. Страховая защита позволит получить компенсацию этих расходов, а также дополнительно защитит от неприятностей в том случае, если вдруг из-за животного пострадают посторонние люди или их имущество».