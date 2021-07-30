Более 200 лифтов установят в домах нижегородцев до конца 2021 года

212 новых лифтов будет установлено в домах Нижегородской области до конца 2021 года. Замена будет проводиться в рамках программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На замену лифтов будет направлено в общей сложности 522 млн рублей. Подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию по каждому лифту, закупить и смонтировать оборудование «под ключ».

В частности, более 80 лифтов будет заменено в домах Канавинского района, по 32 – в Автозаводском и Советском, около 20 – в Ленинском, 15 – в Нижегородском, 14 – в Сормовском и два – в Московском. Еще двенадцать новых лифтов появятся в домах Заволжья, Павлова, Сарова и Бора.

- Все запланированные работы по замене лифтового оборудования будут выполнены до конца года, - заверил директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.