Гранитом вымостят место бывшей лютеранской церкви на Большой Покровской

На том месте, где в прошлом веке стояла лютеранская церковь на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде, планируется выполнить мощение гранитом. Об этом сообщили в ИА "В городе N" со ссылкой на руководителя бюро Strelka KB Дарью Парамонову. Бюро Strelka KB разработало проект преображения главной пешеходной улицы города.

К сведению, лютеранскую церковь снесли в 1962-1963 годах, а слева от неё построили кинотеатр "Октябрь".

Кроме того, по словам Дарьи Парамоновой, специальные лавочки с краткой информацией о достопримечательности установят возле каждого исторического здания на Большой Покровской. В них также используют орнаментальную гравировку с сочетанием разных мотивов архитектуры.

— Такие интересные элементы нацелены на разных пользователей, — прокомментировала Дарья Парамонова.

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