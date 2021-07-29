Гранитом вымостят место бывшей лютеранской церкви на Большой Покровской

На том месте, где в прошлом веке стояла лютеранская церковь на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде, планируется выполнить мощение гранитом. Об этом сообщили в ИА "В городе N" со ссылкой на руководителя бюро Strelka KB Дарью Парамонову. Бюро Strelka KB разработало проект преображения главной пешеходной улицы города.
К сведению, лютеранскую церковь снесли в 1962-1963 годах, а слева от неё построили кинотеатр "Октябрь".
Кроме того, по словам Дарьи Парамоновой, специальные лавочки с краткой информацией о достопримечательности установят возле каждого исторического здания на Большой Покровской. В них также используют орнаментальную гравировку с сочетанием разных мотивов архитектуры.
— Такие интересные элементы нацелены на разных пользователей, — прокомментировала Дарья Парамонова.
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