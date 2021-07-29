Памятник Дмитрию Донскому и княгине Ефросинии откроется в Нижегородском кремле 30 июля. ФОТО: Нижегородская епархия

Памятник святому князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Ефросинии откроется на территории Нижегородского кремля завтра, 30 июля. Его установят рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже. Об этом сообщила Нижегородская епархия. Чин освящение монумента совершит Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Отмечено, что за внешний облик памятника голосовали нижегородцы на официальном сайте грядущего 800-летия города. По итогам 66% участников голосования выбрали эскиз, который ранее представили супруги Ирина Макарова и Максим Батаев — ученики народного художника России Салавата Щербакова. Они также работали над памятником преподобному Сергию Радонежскому в сквере на улице Ильинской в Нижнем Новгороде и занимались разработкой монумента святому Георгию Победоносцу на Бору.

Увидеть памятник нижегородцы смогут после завершения благоустройства территории кремля в Нижнем Новгороде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!