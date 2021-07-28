Новая экотропа появится вокруг озера Светлояр в "Воскресенском Поветлужье"

Новая экотропа "Сказки и были Светлояра" откроется в природном парке "Воскресенское Поветлужье" вокруг озера Светлояр в Нижегородской области 2 августа 2021 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В тот же день состоится презентация экскурсии "Озеро Светлояр: наука и легенды". Маршрут новой экотропы будет кольцевой.

– Озеро почиталось как святыня с дохристианских времён, – напомнили в областном правительстве. – С конца XIX века десятки исследователей приезжали на Светлояр, чтобы понять, в чём его сила. Особый интерес у туристов и паломников вызывает связанная с озером легенда о граде Китеже.

На сегодняшний день озеро Светлояр – это единственный в Нижегородском регионе памятник природы федерального значения. В состав природного парка "Воскресенское Поветлужье" окрестности озера вошли в 2008 году. А в 2015-м историческое село Владимирское вместе с озером получило статус достопримечательности "Культурно-ландшафтный комплекс "Озеро Светлояр и село Владимирское".

Ключевая идея нового маршрута "Сказки и были Светлояра" – это показать взаимосвязь научных фактов и легенд об озере, установленную в результате исследований последних полутора столетий. В частности, рассказать, где они перекликаются, а где – противоречат друг другу.

Также отметим, что экотропа будет оборудована навигационными знаками и информационными постерами, благодаря чему пройти её можно будет как с группой, так и в одиночку.

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