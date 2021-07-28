Участок возле Нижегородской Соборной мечети благоустроят за 35 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

35 миллионов рублей выделят на благоустройство территории возле Нижегородской Соборной мечети. Участок земли преобразят в рамках программы подготовки к юбилею города "Среда 800". Таким образом продолжается комплексное благоустройство площади у одного из знаковых мест Нижнего Новгорода – канатной дороги.

Сбор заявок на выполнение работ по благоустройству участка у Нижегородской Соборной мечети уже стартовал вчера, 27 июля. К слову, мечеть является объектом культурного наследия.

Начальная и максимальная цена контракта на благоустройство – 35 миллионов рублей (с привлечением внебюджетных средств). Заявки подрядчиков принимаются до 2 августа. Итоги подведут 15 августа. Выполнить работы необходимо будет до 31 октября 2021 года. Заказчик благоустройства – АНО "Центр 800".

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