Улицы Дьяконова и Дружаева перекроют в Нижнем Новгороде 29 июля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицы Дьяконова и Дружаева временно перекроют в Нижнем Новгороде завтра, 29 июля. Это коснётся двух участков дорог:

- от дома 15 Г до дома 17 по улице Дьяконова;

- от дома 2/1 до дома 17 по улице Дружаева.

Они будут перекрыты с 15:00 до 18:00. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В том числе изменится и движение городского транспорта в районе указанных участков дорог:

- троллейбус №2 будет следовать по улице Минеева до станции метро "Пролетарская";

- автобусы А-11, Т-44, Т-75 будут курсировать по улицам Раевского и Львовская в оба направления;

- автобусы А-58, А-69, Т-87 – по улицам Раевского, Львовская и проспекту Бусыгина в оба направления;

- автобусы А-64, А-65, А-73, Т-37, Т-65, Т-83, Т-138 и межмуниципальный маршрут 315 – по улице Львовская и проспекту Бусыгина в оба направления.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!