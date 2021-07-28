Улицы Дьяконова и Дружаева перекроют в Нижнем Новгороде 29 июля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Улицы Дьяконова и Дружаева временно перекроют в Нижнем Новгороде завтра, 29 июля. Это коснётся двух участков дорог:
- от дома 15 Г до дома 17 по улице Дьяконова;
- от дома 2/1 до дома 17 по улице Дружаева.
Они будут перекрыты с 15:00 до 18:00. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В том числе изменится и движение городского транспорта в районе указанных участков дорог:
- троллейбус №2 будет следовать по улице Минеева до станции метро "Пролетарская";
- автобусы А-11, Т-44, Т-75 будут курсировать по улицам Раевского и Львовская в оба направления;
- автобусы А-58, А-69, Т-87 – по улицам Раевского, Львовская и проспекту Бусыгина в оба направления;
- автобусы А-64, А-65, А-73, Т-37, Т-65, Т-83, Т-138 и межмуниципальный маршрут 315 – по улице Львовская и проспекту Бусыгина в оба направления.
Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
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