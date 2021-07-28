Нижегородка победила на чемпионате Евразии по конкуру в составе сборной России. ФОТО: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская спортсменка Светлана Торопова одержала победу на чемпионате Евразии по конкуру в составе сборной России. Светлана – ведущая конкуристка региона. Информацией об итогах чемпионата поделилось областное Министерство спорта.

Чемпионат Евразии-2021 по конкуру и выездке проходил в Московской области с 22 по 25 июля. Участниками были спортсмены из восьми стран: Катара, Сирии, Белоруссии, России, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Ирана. Россию представляли четыре спортсмена.

Светлана Торопова представляла Нижегородскую область вместе со своим конём по кличке Нильс Хольгерзон.

Российская сборная победила, набрав наименьшее число штрафных баллов в двухгитовом маршруте с высотой препятствий 140 сантиметров.

– Хочется отметить очень высокий уровень соперников на соревнованиях, сборная Киргизии буквально дышала нам в затылок, – поделился член сборной России Виталий Дюндиков. – Сам маршрут с препятствиями был сложный, что требовало максимальной концентрации.

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