ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» поддерживает спорт

28 июля 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень лично поздравил с победой на первенстве Европы по самбо воспитанника СШОР по самбо города Кстово Андрея Веселова и его тренера Альберта Душкина.

Первенство проходило в городе Лимассол (Кипр), кстовский самбист провел три поединка и все их закончил досрочно, заслуженно завоевав золото престижных международных соревнований.

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда активно помогает спорту. Мы понимаем, насколько важна такая поддержка для спортсменов, которые приносят мировую славу нашему городу и всему региону. Тем более, самбо – родной для кстовчан вид спорта! Я поздравляю Андрея и Альберта Николаевича с таким высоким достижением и уверен, что мы еще не раз будем радоваться победам Андрея Веселова», – отметил Антон Гребень.

«Большое спасибо Компании «ЛУКОЙЛ» и нефтеперерабатывающему заводу за внимание к спорту. Мы чувствуем вашу поддержку. И конечно, будем и дальше стремиться только к победе», – сказал Андрей Веселов.