Опасные бактерии обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производства

Превышенное число опасных бактерий обнаружили в полуфабрикатах из куриного мяса нижегородского производства. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Подразумевается превышенный показатель КМАФАнМ как результат лабораторного исследования, где проверялось качество куриных крыльев в маринаде, фарша из мяса птицы и качество филе бедра.

Уточним, что показатель КМАФАнМ, проще говоря, отражает общую бактериальную обсеменённость продукта. Превышение числа бактерий по этому показателю может говорить о нарушении сроков и температуры хранения, санитарных правил или режима изготовления. Последствиями могут стать пищевое отравление. В особенности такие микроорганизмы опасны для детей, пожилых людей и тех, чей иммунитет ослаблен.

Производителю продукции, не прошедшей проверку качества, выдано предписание на устранение нарушений.

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