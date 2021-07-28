Опасные бактерии обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производства

Превышенное число опасных бактерий обнаружили в полуфабрикатах из куриного мяса нижегородского производства. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.
Подразумевается превышенный показатель КМАФАнМ как результат лабораторного исследования, где проверялось качество куриных крыльев в маринаде, фарша из мяса птицы и качество филе бедра.
Уточним, что показатель КМАФАнМ, проще говоря, отражает общую бактериальную обсеменённость продукта. Превышение числа бактерий по этому показателю может говорить о нарушении сроков и температуры хранения, санитарных правил или режима изготовления. Последствиями могут стать пищевое отравление. В особенности такие микроорганизмы опасны для детей, пожилых людей и тех, чей иммунитет ослаблен.
Производителю продукции, не прошедшей проверку качества, выдано предписание на устранение нарушений.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!