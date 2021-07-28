Чрезвычайная пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области 29 июля-2 августа

Высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области с 29 июля по 2 августа согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Уровень пожароопасности достигнет 4 и 5 классов.

– Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи, – добавили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

ГУ МЧС по Нижегородской области поделилось рекомендациями с населением:

- соблюдайте все правила пожарной безопасности;

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не жгите мусор на садовых участках, вблизи леса, не разводите костёр в лесу;

- не бросайте горящие окурки в траву;

- не оставляйте в лесу пропитанные горючими веществами материалы;

- не оставляйте на солнечной поляне бутылки, стекло и другой мусор.

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