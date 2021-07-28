Бетон убрали с деревьев на улице Ковалихинская в Нижнем Новгороде

Деревья на улице Ковалихинская в Нижнем Новгороде очистили от бетона, который изначально слили туда рабочие в процессе благоустройства территории. Об этом "Комсомолке" сообщили в МП "Инженерные сети".

– Подрядчик ПАО "МРСК Центра" – "Белгородэнерго" – к ответственности не привлекался, так как исправил нарушение в кратчайшие сроки, кроме того, облагородил территорию, – добавили в МП.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Нижнем Новгороде. Ранее мы рассказывали об инциденте с бетоном на набережной Федоровского: там рабочие слили оставшийся от работ бетон под корни живых деревьев и присыпали землёй, чтобы скрыть следы нарушения. Свидетельницей этого стала местная жительница, снявшая действия рабочих на камеру из окна.

В конечном счёте, землю очистили, разрыхлили и полили.

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