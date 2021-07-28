В администрации Дзержинска прошла встреча с победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

27 июля в администрации Дзержинска председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава города Иван Носков встретились с юными дзержинцами, ставшими победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов, и их родителями.

«Меня порадовало, что нижегородские школьники активно включились в эти конкурсные соревнования и регион был представлен очень широко. Большое количество участников было из Дзержинска. Это говорит о том, что здесь много творческих ребят. Участие в конкурсе было непростым, но несколько ребят из Дзержинска все-таки стали победителями. Безусловно, они получили огромный опыт, общаясь с известными людьми: политиками, руководителями, космонавтами. У них была такая насыщенная программа, что можно позавидовать. Я думаю, что каждый из ребят, участвовавших в конкурсе, получил новые знания и опыт, но самое главное - все они завели новых друзей. Уверен, что таких ребят надо поддерживать, создавать для них среду, в которой они могли бы реализовываться», - отметил Евгений Люлин.

Всего финалистами конкурса «Большая перемена» стали 7 дзержинских школьников: ученики школы № 22 семиклассницы Вероника Фильцова, Анна Демкина и пятиклассник Ярослав Титов, ученицы 5, 6 и 7 классов школы № 7 Александра Аристова, Мария Квасова и Екатерина Смирнова, а также ученица школы № 13 Дарья Рыбакова. Трое из них – Вероника Фильцова, Мария Квасова и Анна Демкина – вошли в число 303 победителей из 66 регионов страны.

«В прошлом году победителем «Большой перемены» стала моя старшая сестра Надя, а в этом свои силы решила попробовать и я, - делится Вероника Фильцова. - Во время финала мы встречались с олимпийскими чемпионами и актерами, общались с Президентом Российской Федерации, участвовали в танцевальных флешмобах, творческих и научных мастер-классах и т.д. И за это время стали настоящей командой! Спасибо организаторам конкурса за те возможности, которые он нам подарил, городу – за поддержку и, конечно, нашим родителям и педагогам за бесконечную любовь и веру в каждого из нас».

Во время встречи глава города Иван Носков предложил ребятам принять участие в формировании программы Дзержинского форума для школьников. «Дзержинские школьники очень активны, успешно выступают на региональном и всероссийском уровнях, но необходимо более широкое вовлечение детей в общественную жизнь нашего города, - сказал глава города Иван Носков. - Форум для школьников позволит педагогам, родителям и ребятишкам обмениваться опытом, пробовать себя в разных сферах городской жизни. Уверен, по итогу Форума мы получим новые интересные проекты, которые впоследствии могут найти свое отражение в жизни и развитии города».

Всем финалистам Евгений Люлин вручил Благодарности председателя Законодательного собрания, а Иван Носков – памятные сувениры. Сюрпризом от главы города стали путевки на посещение санатория «Ока» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» для детей и их родителей, где они смогут вместе провести время и отдохнуть перед новым учебным годом.