Память четырех нижегородцев увековечила Гордума

Городская дума Нижнего Новгорода 28 июля поддержала увековечивание памяти четырех выдающихся нижегородцев. Ранее это предложение поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде.

- На фасаде Дворца детского творчества имени Чкалова будет установлена мемориальная доска его легендарному директору Надежде Николаевне Белик, - сообщили на заседании городской думы. – Мемориальная доска модельеру Надежде Петровне Лимановой будет установлена на фасаде административного корпуса ННГАСУ на Ильинской улице. Ранее в этом здании находилась Нижегородская Мариинская женская гимназия, которую Надежда Ламанова закончила в 1878 году.

Также депутаты поддержали ходатайство об увековечении памяти Героя Советского Союза, директора Горьковской высшей партийной школы Петра Кузьмича Спикина и заслуженного метеоролога Виктора Колкутина.