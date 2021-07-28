Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 13:01

Память четырех нижегородцев увековечила Гордума

В память о них на фасадах зданий будут установлены мемориальные доски
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Городская дума Нижнего Новгорода 28 июля поддержала увековечивание памяти четырех выдающихся нижегородцев. Ранее это предложение поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде.

- На фасаде Дворца детского творчества имени Чкалова будет установлена мемориальная доска его легендарному директору Надежде Николаевне Белик, - сообщили на заседании городской думы. – Мемориальная доска модельеру Надежде Петровне Лимановой будет установлена на фасаде административного корпуса ННГАСУ на Ильинской улице. Ранее в этом здании находилась Нижегородская Мариинская женская гимназия, которую Надежда Ламанова закончила в 1878 году.

Также депутаты поддержали ходатайство об увековечении памяти Героя Советского Союза, директора Горьковской высшей партийной школы Петра Кузьмича Спикина и заслуженного метеоролога Виктора Колкутина.