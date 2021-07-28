В Прогнозный план приватизации включены новые объекты

Депутаты городской Думы на заседании 28 июля 2021 года одобрили внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Нижнего Новгорода на 2021-2023 годы.

В перечень приватизируемого имущества по предложению администрации города включены три объекта муниципального нежилого фонда: двухэтажное здание на ул. Грекова, помещение в доме №9 на Магистратской улице, помещение в цоколе дома на улице Литвинова, а также доли в праве общей долевой собственности на помещение в доме №3 на площади Маркина (здание является объектом культурного наследия «Доходный дом Блиновых») и на здание на Планетной улице.

В случае реализации имущества, представленного к включению в прогнозный план приватизации, в бюджет города Нижнего Новгорода может поступить около 30 млн рублей.

Кроме того, в уставный капитал АО «Теплоэнерго» будут включены 28 нежилых помещений в здании по адресу бульвар Мира, 14. Передача муниципальных помещений необходима для осуществления в будущем капитального ремонта здания.