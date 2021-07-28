Торжественные богослужения в честь Дня Крещения Руси проходят во всех храмах Нижегородской епархии 28 июля

Торжественные богослужения в честь Дня Крещения Руси проходят во всех храмах Нижегородской епархии, о чём информирует её пресс-служба. Русская православная церковь отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1033-летие Крещения Руси сегодня, 28 июля.

В Нижегородской епархии отметили, что роль князя Владимира была судьбоносной для современной России.

– Он стоял у истоков принятия христианства на Руси, – сказали представители епархии. – Именно его воля и государственное решение определили духовный путь русского народа, направление истории и развитие культуры.

А также сегодня, 28 июля, в полдень во всех храмах Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон-благовест по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Единовременный звон в день памяти святого князя впервые объединил монастыри и православные храмы России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году.

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