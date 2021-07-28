1,3 тысяч человек получат памятный знак «800 лет Нижнему Новгороду»

Памятным знаком «800 лет Нижнему Новгороду» планируется наградить 1,3 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы 28 июля.

- На заседании гордума утвердила список граждан для поощрения Памятным знаком, - рассказали депутаты. – Пока в него вошла тысяча человек. 100 из них были представлены к поощрению председателем городской думы, еще 900 – главой Нижнего Новгорода.

Напомним, памятный знак к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода был учрежден городской Думой еще в апреле 2021 года. Ходатайства для поощрения принимали с 4 мая по 15 июня.

В связи с большим количеством заявок награждение решено проводить в два этапа. Первый из них пройдет в дни празднования 800-летия города, второй – с сентября по декабрь 2021 года.