Олег Лавричев стал участником онлайн-приложения добрых дел «МЫ»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 26 июля 2021 года принял участие в церемонии награждения победителей личного и командного рейтинга участников онлайн-движения «МЫ». Мероприятие состоялось 26 июля 2021 года в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО).

Олег Лавричев рассказал, что прошел регистрацию на платформе «МЫ» и присоединился к движению.

«Это удивительный социальный эксперимент, которому всего один год, но он показал себя наилучшим образом. Приложение «МЫ» стало целым движением, позволяющим людям самых разных возрастов реализовывать совершенно разнонаправленные социальные проекты и общественные инициативы. Тысячи неравнодушных нижегородцев за год сделали более тридцати тысяч полезных дел. Это то, что действительно востребовано сегодня», - сказал Олег Лавричев.

Председатель Думы отметил, что движение имеет поддержку коммерческих организаций, экспертов и общественников: «Любое движение живет, когда есть ресурс поддержки. Сложно прожить только на энтузиазме. Очень важно, чтобы эти добрые дела, которые формируют одно большое общее дело, были поддержаны людьми, которые имеют желание и возможность такой поддержки».

Как сообщила сооснователя движения «МЫ», руководителя НРО ВООД «Волонтеры Победы», депутата городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина, движение «МЫ» будет расширяться и планирует выйти на федеральный уровень.

«Как человек из добровольческой среды, я понимаю, что эта площадка пример открытости, максимальной прозрачности и честности, а самое главное, помощи», - поделилась Мария Самоделкина.

Справка:

Первое в России онлайн - движение «МЫ» было создано в Нижегородской области в марте 2020 года на базе одноименного мобильного приложения. За время существования проекта его участниками стали 10 473 пользователя. Зарегистрировано 28 986 добрых дел, верифицированных через приложение, в 709 событиях.

Самые активные команды по итогам рейтинга за июнь получили 10 грантов на общую сумму 220 тысяч рублей. За победу в личном рейтинге предусмотрены денежные призы и другие ценные подарки.