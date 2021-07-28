Расходы бюджета Нижнего Новгорода выросли более чем на 1 миллиард рублей

Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год выросли на 1,1 миллиард рублей. Соответствующие изменения в бюджет были одобрены депутатами на заседании городской думы Нижнего Новгорода.

- Доходная часть бюджета города вырастет на 990,6 миллионов рублей, 621,5 миллион из которых поступили за счет межбюджетных трансфертов, - рассказал директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин. – При этом расходы бюджета увеличены на 1, 1 миллиард рублей.

Значительная часть этих средств пойдет на помощь организациям, пострадавшим от коронавируса. В частности, на возмещение части затрат этих организаций, на оплату труда и коммунальных услуг из бюджета будет выделено 353,3 миллиона рублей.

На поддержку самозанятых пошло 0,3 миллиона рублей. Кроме того, 126 миллионов рублей было выделено в качестве субсидии муниципальному предприятию «Нижегородэлектротранс». «Нижегородское метро» получило субсидию в размере 12,2 миллиона рублей.