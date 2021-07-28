Ремонт транспортной развязки на улице Ларина стартовал по нацпроекту "БКД"

Ремонт съездов и заездов транспортной развязки на проспекте Гагарина и улице Ларина в Нижнем Новгороде стартовал в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Об этом информирует генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

– На территории планируется отремонтировать 1 590 п.м дорожного бордюрного камня и 2 520 п.м – тротуарного, – уточнил Левдиков. – Будет обновлено 10 200 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и сделано 2 000 квадратных метров тротуаров.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, в настоящий момент подрядчик демонтирует старый бортовой камень для замены новым.

– Вместе с установкой бордюра подрядчик начал устройство тротуаров. Рабочие не мешают проезду автомобилистам, закончить должны ко Дню города. В том числе по нацпроекту БКД завершается асфальтировка на улице Кащенко. На улице Геологов и на участке проспекта Гагарина, от улицы Медицинской до кинотеатра "Электрон", работы уже выполнены, – резюмировал Шатилов.

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