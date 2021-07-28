Бывшего сотрудника нижегородской поликлиники № 2 ФТС арестовали за взятку в 2,7 млн рублей

Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения ФГКУ "Поликлиника № 2 ФТС" обвиняется в получении взятки в размере 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России на своём официальном сайте. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи сотрудником таможни обвиняемый получил в качестве взятки 2,7 миллиона рублей в период с 2017 по 2019 год. Взамен на эту сумму бывший руководитель отдела обеспечил победу коммерческой организации в ряде аукционов и последующий беспрепятственный приём поставок (мед.оборудования и расходных материалов для нужд поликлиники).

Противоправные действия обвиняемого таможенника пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской области и отдела по противодействию коррупции Нижегородской таможни в ходе спецоперации.

Расследование дела продолжается, в том числе выявление иных преступлений.

Таможенник арестован.

А также в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России отметили, что ранее он уже привлекался к ответственности за получение взятки в особо крупном размере.

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