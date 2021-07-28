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Общество28 июля 2021 9:22

Чкаловскую лестницу 1 августа откроют после реконструкции

По словам губернатора, без восстановления город мог бы потерять эту лестницу
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Чкаловскую лестницу 1 августа откроют после реконструкции.

Чкаловскую лестницу 1 августа откроют после реконструкции.

Фото: Кирилл Мартынов

Открытие Чкаловской лестницы после проведенной реконструкции запланировано на 1 августа. Об этом стало известно в ходе объезда губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по крупнейшим объектам благоустройства.

- Если бы не реконструкция, мы могли бы потерять Чкаловскую лестницу, - отметил глава региона. – К счастью, мы оперативно приняли решение о проведении этих работ. В результате, была проведена полная реконструкция, восстановлена инженерная защита. Также удалось полностью обновить ключевые архитектурные элементы. Все работы удалось восстановить в максимально сжатые сроки.

Как рассказал губернатор, сейчас остались финальные штрихи перед открытием, намеченным на 1 августа. В общей сложности, на юбилейную программу благоустройства было привлечено 23,5 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств поступила из внебюджетных источников.