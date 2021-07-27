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Общество27 июля 2021 16:30

Модернизацию освещения в Нижнем Новгороде завершат к 15 августа

Из-за начавшихся работ часть улиц в центре города погрузилась во тьму
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Модернизацию системы освещения в Нижнем Новгороде планируется завершить к 15 августа. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Вечером город находится в кромешной темноте. Понимаю Покровка, ее освещение делают, а другие улицы центра? Почему так темно? Вышли вчера на вечерний променад, в итоге блуждали в темноте, - пожаловался votakiepirogi.

Отвечая на этот вопрос, Юрий Шалабаев рассказал о проведенных работах по модернизации системы освещения.

- Темно по ряду улиц в центре по причине производства работ по модернизации уличного освещения, установки новых опор освещения и переустройствам линий связи и освещения в подземном исполнении, - ответил Юрий Шалабаев. - Основная часть работ будет закончена до 1 августа. Полностью работы завершены до 15 августа.