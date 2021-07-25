Сотрудников гостиниц и сервисов доставки обязали прививаться в Нижегородской области

Сотрудников гостиниц и сервисов доставки Нижегородской области на законодательном уровне обязали прививаться от коронавируса. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на постановление от 23 июля, принятое главным санитарным врачом региона Наталией Кучеренко.

Предыдущее постановление было принято 20 июня. Изменения в него вносятся ввиду роста числа желающих привиться, а также принимая в расчёт оценку угрозы распространения коронавируса. Это отметила Наталия Кучеренко.

Теперь в список категорий работников, 60% которых должны быть привиты, входят гостиничные услуги, услуги временного содержания, доставка продуктов питания, включая курьерскую.

Срок обязательного прививания для "новообязанных" – до 30 августа.

Другие внесённые поправки касаются работников сферы образования. Они обязаны вакцинироваться до 20 августа. Ранее срок для них истекал 25 августа 2021 года.

Напомним, сегодня в регион поступило ещё 9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона.

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