ВКонтакте запустила вызовы в « Шагах» для прогулок по Нижнему Новгороду

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила специальные вызовы в «‎Шагах» в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Вызовы посвящены двум известным жителям города - Виктору Коноваленко и Борису Королёву.

- Ожидается, что до конца года Нижний Новгород примет 2,3 миллиона туристов. Мы решили помочь как тем, кто приехал из разных уголков России, так и жителям города – запустили вызовы, чтобы покорять неизведанные маршруты стало ещё увлекательнее, - поделилась региональный представитель ВКонтакте Татьяна Маркина.

Один из вызовов, как мы уже упоминали, посвящен Виктору Коноваленко - легендарному вратарю команды «Торпедо» и сборной СССР, с которой он стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира.

Нижегородцам предлагается проходить по 20 километров на протяжении восьми дней, чтобы получить шанс выиграть призы от команды «Торпедо» и мерч от проекта «Нижний 800».

Покорять другую дистанцию предлагают в честь Бориса Королёва – известного кардиохирурга и доктора медицинских наук. В этом вызове необходимо восемь дней подряд проходить по 10 тысяч шагов, ведь именно это количество шагов полезно для сердца. Победитель получит призы от проекта «Нижний 800».

Список победителей будет опубликован в сообществе «Нижний 800».

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