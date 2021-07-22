Производство полимерно-битумных вяжущих запустили в Кстове

Сегодня, 22 июля, в Кстове был запущен блок производства полимерно-битумных вяжущих, которые используют при строительстве и ремонте дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данное предприятие, в свою очередь, поспособствует обеспечению дорожной отрасли качественной продукцией, а также создаст новые рабочие места в регионе.

В торжественной церемонии старта полномасштабных работ приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов.

- Нижегородская область – один из регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», - подчеркнул губернатор. - Для нас важно, что именно здесь разрабатываются современные технологии.

Открытие нового производства служит следующим шагом в развитии битумного кластера на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе. Так, ассортимент битумных материалов будет расширен, а продукты будут инновационными и поспособствуют повышению долговечности дорожного покрытия.

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