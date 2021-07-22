Почти сотня детских рисунков представлена на конкурс в поддержку голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести»

С понедельника 26 июля начинает работу жюри конкурса детских рисунков и видеооткрыток. К настоящему моменту собрано уже 95 рисунков в номинации «Мой город – город трудовой доблести» и 14 видеооткрыток в номинации «Любимому городу…». В конкурсе приняли участие воспитанники 41 детского сада в возрасте от 5 до 7 лет. Все юные художники получат грамоты от департамента образования администрации города, которые они смогут добавить в свое портфолио выпускника детского сада.

«Жители города очень активно отреагировали на эту инициативу. Благодарим всех, кто приносил свои работы, всех воспитателей, организовавших детей в дошкольных учреждениях, родителей, помогавших своим детям. Можно сказать, что в кампании по присвоению Дзержинску этого почетного звания имели возможность поучаствовать все горожане от мала до велика. Призываю всех дзержинцев оставить свой голос в поддержку этой инициативы на сайте дзержинск-за.рф», - сказала заместитель главы Дзержинска Ольга Палеева.

Лучшие конкурсные работы будут отмечены дипломами и размещены на сайте дзержинск-за.рф, на котором идёт голосование за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести».

«Основной темой детских рисунков стала жизнь дзержинцев в годы войны. Это значит, что взрослые рассказали ребятам об этом периоде истории города. Есть также красивые рисунки исторических мест Дзержинска: дворцов культуры, заводов, скверов - всего того, что определяет лицо города. Хочется отметить, что в подготовке конкурсных видео участвовали все: и дети, и педагоги, и родители. Все это прекрасный пример объединения семьи и связи поколений», - рассказала куратор конкурса Оксана Ефимкина.

Напомним, на конкурс предоставлялись видеоролики продолжительностью не более 30 секунд и рисунки формата А4, выполненные в любой технике с использованием различных художественных материалов.