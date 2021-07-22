Пьяный мужчина утонул в Вачском районе 22 июля

Мужчина 47 лет утонул в пруду "Цымлян" в рабочем посёлке Вача. О трагедии стало известно в 17:15 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Известно, что место, где отдыхал погибший, не было оборудовано для купания.

- Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

К слову, ситуация с гибелью на водоемах в Нижегородской области ухудшается ежедневно. В период с 1 по 22 июля число утонувших успело достигнуть 66 человек, среди которых девять детей.

Напомним, что купаться можно только на официально разрешенных пляжах. Также не стоит входить в воду нетрезвым и нырять в незнакомых местах. Помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

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