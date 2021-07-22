Депутаты одобрили предложения о передаче исторических зданий в центре Нижнего Новгорода в областную собственность

Депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 22 июля 2021 года обсудили ряд вопросов, касающихся передачи региону объектов культурного наследия в центре Нижнего Новгорода

Так, депутаты поддержали предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области четырех нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 7а. Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева». Также предлагается передать из муниципальной собственности города нежилое помещение в доме №22 на Новой улице, относящемся к усадьбе Ф.П. Яхонтовой. В марте три квартиры в этом здании уже были переданы в государственную собственность решением Думы.

Вслед за объектами недвижимости в государственную собственность предлагается передать земельные участки под историческими зданиями на ул. Шевченко, 13 и Студеная, 49\6.

Кроме того, в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города в праве заключать договоры безвозмездного пользования, включено здание исторической застройки по адресу ул. Малая Ямская, 21/19-17. Инициатором включения в данный перечень вступило ГБУ Нижегородской области «Кадастровая оценка».

Напомним, ранее депутаты ознакомились со сроками реставрации объектов культурного наследия, переданных в собственность области.