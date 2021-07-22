Депутаты поддержали передачу Богородскому округу водопровода в деревне Сысоевка

Сети водоснабжения земельных участков для многодетных семей в деревне Сысоевка будут переданы в собственность Богородского муниципального округа. Данное предложение было поддержано депутатами городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 22 июля 2021 года.

Как сообщила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, из муниципальной собственности Нижнего Новгорода предлагается передать 9 объектов инженерной инфраструктуры в районе деревни Сысоевка. Данные земельные участки в Богородском муниципальном округе предназначены для предоставления многодетным семьям в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Светлана Помпаева пояснила, что при строительстве сетей водоснабжения земельных участков в 2019-2020 гг. в роли муниципального заказчика выступило МКУ «Главное управление по капительному строительству города Нижнего Новгорода», поэтому объекты были зарегистрированы в муниципальную собственность города. В рамках муниципального контракта были построены три скважины, автоматизированная насосная станция второго подъема, водораспределительные сети и канализация по всему поселку, а также пожарные резервуары.

«Учитывая отсутствие технологической связи с муниципальными объектами водоснабжения города Нижнего Новгорода и месторасположение объектов инженерной инфраструктуры в Богородском районе, предлагается их передать для дальнейшего обслуживания специализированной организацией», – отметила председатель КУГИ, подчеркнув, что сейчас водопровод никто не обслуживает.

Постоянная комиссия рекомендовала городской Думе принять данный проект решения на заседании 28 июля.