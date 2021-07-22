Известные хоккеисты и актеры проведут благотворительный матч в Нижнем Новгороде

Матч состоится в КРК "Нагорный" в 19:30. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благотворительный матч с участием звезд российского хоккея состоится в Нижнем Новгороде в воскресенье, 25 июля. Об этом сообщили в федерации хоккея Нижнего Новгорода.

В 19:30 нижегородцев приглашают на трибуны КРК «Нагорный», чтобы они смогли увидеть, как сыграют хоккеисты Максим Афиногенов, Павел Дацюк, деятели искусств Игорь Бутман и Станислав Ярушин и многие другие. Хоккейный поединок состоится в КРК «Нагорный», начало в 19:30. В рамках акции всероссийского форума «Сердца для жизни» все вырученные с продажи билетов средства будут направлены в городской детский дом № 3. Детей до 5лет можно привести бесплатно, при условии, что они не будут занимать отдельные места.

Отметим, что на предстоящем мероприятии действуют меры по защите граждан от распространения коронавируса. Так, при посещении мероприятия необходимо предъявить сертификат о вакцинации, результат ПЦР-теста, либо результат тестирования на антитела. Также в качестве подтверждения можно предъявить мультипасс.

КОНКРЕТНО

В составы команд войдут:

Максим Афиногенов

Александр Гуськов

Игорь Бутман

Павел Дацюк

Светлана Журова

Евгений Медведев

Станислав Ярушин

Алексей Яшин

Владислав Третьяк