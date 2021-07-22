Фонтан в сквере на Черном пруду в Нижнем Новгороде отремонтируют к августу

Фонтан в Чернопрудском сквере отремонтируют по гарантии к августу. Фото: администрация Нижегородского района.
Фонтан в Чернопрудском сквере Нижнего Новгорода починят к августу. Он полежит гарантийному ремонту. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.
Во время эксплуатации фонтана были замечены некоторые нарушения гидроизоляции чаши, системы фильтрации и электрооборудования. В связи с этим работу объекта приостановили.
- Подрядная организация выполнила полный технический анализ и приступила к гарантийному ремонту, - рассказал начальник управления благоустройства и формирования комфортной городской среды администрации Нижегородского района Максим Смертин.
Все недостатки планируется исправить в кратчайшие сроки, чтобы уже в августе фонтан смог снова радовать нижегородцев.
Напомним, что сквер на Черном пруду открыли после благоустройства в 2019 году. Его благоустройством занимались по программе «Формирования комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Здесь отремонтировали брусчатку, выполнили озеленение, установили детскую площадку с качелями. Старый забор заменили на 120-метровая скамью, расположенную по всему периметру зоны отдыха.
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