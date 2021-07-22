Фонтан в сквере на Черном пруду в Нижнем Новгороде отремонтируют к августу

Фонтан в Чернопрудском сквере отремонтируют по гарантии к августу. Фото: администрация Нижегородского района.

Фонтан в Чернопрудском сквере Нижнего Новгорода починят к августу. Он полежит гарантийному ремонту. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Во время эксплуатации фонтана были замечены некоторые нарушения гидроизоляции чаши, системы фильтрации и электрооборудования. В связи с этим работу объекта приостановили.

- Подрядная организация выполнила полный технический анализ и приступила к гарантийному ремонту, - рассказал начальник управления благоустройства и формирования комфортной городской среды администрации Нижегородского района Максим Смертин.

Все недостатки планируется исправить в кратчайшие сроки, чтобы уже в августе фонтан смог снова радовать нижегородцев.

Напомним, что сквер на Черном пруду открыли после благоустройства в 2019 году. Его благоустройством занимались по программе «Формирования комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Здесь отремонтировали брусчатку, выполнили озеленение, установили детскую площадку с качелями. Старый забор заменили на 120-метровая скамью, расположенную по всему периметру зоны отдыха.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!